Clínica Veterinária Vitta Pet, mais qualidade de vida aos amores de quatro patas

Chegou em Alegrete, Clínica Veterinária Vitta Pet. A mais nova opção no segmento pet.



Formada pelos médicos veterinários:

Miryane Franco;

Thiana Franco;

Rodrigo Guterres;

Esteticista:

Andressa Brites

Clínica Veterinária Vitta Pet



Serviços:

Consultas, internações, cirurgias em geral, isolamento (diferencial), banho, tosa e pet shop.

A Clínica Vitta Pet possui sede própria, profissionais qualificados e dedicados, ambiente agradável e repaginado, salas amplas e modernas, equipamentos de ponta e um atendimento de qualidade.

Clínica Veterinária Vitta Pet

A História:

“Um sonho tornando-se realidade”.

É desta forma que a empresária e Médica Veterinária Miryane Franco define a data de 31 de agosto de 2021.

Após quase três décadas morando fora e dezoito anos dedicados à Medicina Veterinária na Clínica de pequenos animais na Universidade de Cruz Alta, no Hospital Veterinário, Miryane Franco tinha um sonho de retornar à sua cidade natal.

“O Universo conspira à favor dos sonhos” e, a ideia ganhou força quando sua filha Thiana Franco decidiu seguir os mesmos passos e com ela, o sobrinho Rodrigo Guterres também apaixonado pelo cuidado com os animais.

Clínica Veterinária Vitta Pet

Os jovens, após a conclusão do curso de Medicina Veterinária, iniciaram suas atividades e foram aos poucos conquistando seu espaço no mercado e conquistando a confiança dos seus clientes.

Enquanto isso, o Projeto da Clínica seguia tomando forma.

Clínica Veterinária Vitta Pet

Um sonho batalhado, pesquisado e enfim, concluído.

Clínica Vitta Pet chega em Alegrete para somar e proporcionar aos seus clientes (pets) e tutores um atendimento especializado, aliado à experiência de Miryane com os novos talentos.

Um amor que segue gerações!

Endereço:

Rua Dr. Quintana, 511 – esquina com a Rua Marquês d’ Alegrete.

Atendimento 24 horas.

Facebook: Vitta Pet

Instagram: _vittapet