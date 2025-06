Clube do Brega comemora 11 anos com a fina flor do Brega, no Clube Juventude

O último dia 14 foi marcado por muita música, alegria e emoção no Clube Juventude de Alegrete. O espaço recebeu a comemoração dos 11 anos do programa Clube do Brega, transmitido pela Rádio Nativa FM. O evento reuniu um bom público, formado por ouvintes fiéis, convidados e admiradores do gênero musical, em uma noite que ficará na memória dos participantes.

O Clube do Brega foi idealizado pelo radialista José Paulo Alvarenga e foi ao ar pela primeira vez em 1999, sempre nas noites de sexta-feira. Com o passar do tempo, o programa ganhou novos integrantes, como Eloé Mendes de Carvalho — o Lelo Di Carvalho —, Apolônio (Eldio Favero) e Ander Carvalho. Atualmente, a apresentação é conduzida por Lelo Di Carvalho e Ander de Carvalho, que seguem levando ao ar o programa, que conquistou grande audiência não apenas em Alegrete, mas também em diversos municípios, por meio do aplicativo da emissora.

Para marcar o aniversário, o Clube Juventude foi decorado especialmente para a ocasião e recebeu artistas locais que embalaram a festa. Subiram ao palco Gegê Guerisoli, Aline Costiti, Márcio Rocha e Helton Kummer. Uma grande atração da noite também foi a banda Barbarella, que animou o público com sucessos consagrados.

Além da programação musical, o evento contou com o sorteio de brindes para o público presente e foi transmitido ao vivo pela página do Portal Alegrete Tudo, possibilitando que mais pessoas acompanhassem a celebração de forma online.

Outro momento marcante da noite foi a escolha da nova Rainha do Brega. Na ocasião, Rosângela Caiçara Anhaia passou a faixa para Solange Machado, que veio de Porto Alegre especialmente para o evento.

Em seu discurso, o diretor e gestor da Nativa FM, Jucelino Medeiros, ressaltou o sucesso do Clube do Brega e parabenizou a equipe pela realização da festa e pela trajetória do programa. O evento também ganhou destaque em nível nacional, com uma reportagem publicada pelo jornal República Alternativa, de Recife (PE).

Ao final da comemoração, Lelo Di Carvalho agradeceu ao público, aos artistas e a todos que colaboraram para a realização de mais uma edição do evento. “Somos gratos por tudo e por todos. É sempre uma grande satisfação poder reunir os amigos do brega em uma noite tão especial”, declarou.

O aniversário de 11 anos do Clube do Brega reforça a força do programa e o carinho do público, que acompanha a atração há décadas, seja pelo rádio tradicional ou pelas plataformas digitais.