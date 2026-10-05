Coarte abre inscrições para novos participantes do Auto de Natal

O primeiro encontro com os participantes será realizado no domingo, 11 de outubro, às 8h30, no Centro de Treinamento da COARTE, localizado na Rua Castro Alves, 148.
A montagem será dirigida por Kleber Lorenzoni e reunirá integrantes da companhia e novos participantes em uma produção teatral construída de forma coletiva.
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Segundo a organização, a proposta é proporcionar aos participantes uma experiência de teatro e convivência por meio da preparação e apresentação do espetáculo natalino.
As pessoas interessadas em integrar o Auto de Natal podem obter informações e realizar a inscrição pelo telefone (55) 99923-0571.
Serviço
O quê: Inscrições para o Auto de Natal da COARTE
Primeiro encontro: Domingo, 11 de outubro
Horário: 8h30
Local: Centro de Treinamento – Rua Castro Alves, 148
Direção: Kleber Lorenzoni
Informações e inscrições: (55) 99923-0571
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