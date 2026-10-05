Coarte abre inscrições para novos participantes do Auto de Natal

A Cia. Alegretense de Teatro (COARTE) está com inscrições abertas para pessoas interessadas em participar do Auto de Natal, espetáculo que está sendo preparado pela companhia para as celebrações de fim de ano.

5 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O primeiro encontro com os participantes será realizado no domingo, 11 de outubro, às 8h30, no Centro de Treinamento da COARTE, localizado na Rua Castro Alves, 148.

A montagem será dirigida por Kleber Lorenzoni e reunirá integrantes da companhia e novos participantes em uma produção teatral construída de forma coletiva.

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Segundo a organização, a proposta é proporcionar aos participantes uma experiência de teatro e convivência por meio da preparação e apresentação do espetáculo natalino.

As pessoas interessadas em integrar o Auto de Natal podem obter informações e realizar a inscrição pelo telefone (55) 99923-0571.

Serviço

O quê: Inscrições para o Auto de Natal da COARTE
Primeiro encontro: Domingo, 11 de outubro
Horário: 8h30
Local: Centro de Treinamento – Rua Castro Alves, 148
Direção: Kleber Lorenzoni
Informações e inscrições: (55) 99923-0571

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