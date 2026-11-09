Coarte conquista prêmio e recebe cinco indicações no Festival Nacional de Teatro de Erechim

Na última sexta-feira, a COARTE – Companhia Alegretense de Teatro representou o município de Alegrete no FESTERE – Festival Nacional de Teatro de Erechim, participando da mostra competitiva na categoria infantil com o espetáculo “Quintanares: O Menino Pássaro”.

Com direção de Kléber Lorenzoni, a montagem contou com as atuações de Rosiane Morais, Paulo Amaral, Luly Nicoli, Mariana Barreto, Antônia Serkevitio e Maico Carricio, além da participação de Didi Araújo na percussão.

O espetáculo recebeu *cinco indicações à premiação do festival, entre elas a de Melhor Espetáculo Infantil, conquistando o troféu de *Melhor Atuação, concedido à atriz Rosiane Morais.

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Inspirado no universo poético de Mário Quintana, o espetáculo convida crianças e adultos a mergulharem no mundo da imaginação, da sensibilidade e da fantasia, valorizando a literatura e a força transformadora do teatro.

O reconhecimento em um festival de abrangência nacional representa uma importante conquista para a COARTE e para o movimento teatral de Alegrete, evidenciando a qualidade da produção artística desenvolvida no município e a importância da circulação dos espetáculos por diferentes cidades e espaços culturais.

A COARTE destaca e agradece o apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, fundamental para fortalecer a produção cultural e possibilitar que o teatro alegretense continue ultrapassando fronteiras, levando a arte e o nome do município a diferentes palcos.

Mais do que os prêmios e as indicações, a conquista celebra o trabalho coletivo, a dedicação dos artistas e a continuidade de uma trajetória comprometida com o fortalecimento do teatro e da cultura em Alegrete.