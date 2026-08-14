Coarte consolida nova fase do teatro alegretense com pesquisa, experimentação e excelência

Companhia Alegretense de Teatro fortalece a produção cultural de Alegrete ao unir pesquisa, experimentação, trabalho coletivo e cuidado estético

A COARTE – Companhia Alegretense de Teatro vem consolidando uma nova fase do teatro em Alegrete, marcada pela pesquisa, experimentação, formação coletiva e busca por excelência artística. Criada em 2025, a companhia nasceu da mobilização de artistas que participaram da encenação comunitária da Paixão de Cristo, realizada naquele ano pela Prefeitura de Alegrete, por meio das áreas de Educação e Cultura, em parceria com o Sesc.

A experiência aproximou artistas de diferentes trajetórias e despertou o desejo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido coletivamente. Desse movimento surgiu a COARTE, formada por iniciativa dos próprios artistas com a proposta de fortalecer e ampliar a presença das artes cênicas no município.

Sob a direção de Kleber Lorenzoni, profissional com mais de 30 anos de experiência no teatro e diretor do Grupo Teatral Máschara, de Cruz Alta (RS), a companhia vem desenvolvendo produções que integram interpretação, cenografia, figurino, iluminação, música e outras linguagens artísticas.

Uma história que atravessa gerações

A trajetória da COARTE está inserida em uma história teatral que atravessa diferentes gerações de artistas alegretenses. Conforme pesquisas do professor de História Paulo Amaral, a atividade teatral no município remonta às primeiras décadas do século XX, quando companhias amadoras se apresentavam no antigo Teatro Rio Branco, posteriormente denominado Teatro 13 de Maio, localizado ao lado do atual Banrisul.

Entre os nomes que se destacaram naquele período está a atriz alegretense Clementina dos Santos, que, na década de 1940, esteve à frente dos grupos Filhos da Arte e Filhos de Thalia.

Nas décadas seguintes, outros grupos deram continuidade à produção teatral local, entre eles o Grupo de Teatro da Fundação Educacional, dirigido por Clóvis Pinto da Silveira; o Grupo Teatral Paulo Pontes, dirigido por Joel Cambraia; a Relax Cia. de Teatro, dos irmãos Edgar e Reinaldo Castro; a Cia. Monumental Teatro, dirigida por Vagner Souza; o Grupo Mensageiros, dirigido por Paulo Amaral e Vagner Souza; o Grupo de Teatro Cena 3, dirigido por Tatiane Quintana e Maria Rosane Furtado; e, mais recentemente, o Grupo Lutálica, dirigido por Maninha Pedroso.

É nessa trajetória que a COARTE se insere, reconhecendo o legado de artistas e grupos que contribuíram para a construção da identidade teatral de Alegrete e, ao mesmo tempo, buscando desenvolver uma linguagem própria.

Produção e pesquisa

Desde sua criação, a companhia já participou da realização de duas edições da Paixão de Cristo, além do Auto de Natal e, mais recentemente, do espetáculo “Quintanares: O Menino Pássaro”, concebido em homenagem aos 120 anos de nascimento do poeta alegretense Mário Quintana.

As montagens são dirigidas por Kleber Lorenzoni, cuja experiência profissional se soma às diferentes formações e trajetórias dos integrantes da companhia.

Para o grupo, essa diversidade é um dos elementos que contribuem para a construção de uma proposta baseada na pesquisa, na experimentação e na integração entre diferentes linguagens. O objetivo é desenvolver trabalhos que valorizem tanto a qualidade artística quanto o processo coletivo de criação.

Um coletivo de artistas

A COARTE reúne artistas com diferentes formações e experiências. Integram o coletivo Kleber Lorenzoni, diretor; Renato Casagrande, codiretor e ator; além de Lully Nicoli, Rosiani Teixeira, Adanice Nicoli, Andrielle Dall’Agnol, Célio Pedroso, Cláudia Percilia Silva, Cristian Bitencourt, Didi Araújo, Fabiana Torrens, Janete Dorneles, Jucelaine Lencina, Dielle Liscano Gonçalves, Murilo Guterres Camargo, Kiko Nicoli, Simone Peres Nicoli, Leonardo Rios, Lorem Machado, Luciane Bacelar, Maico Carrício, Mariana Barreto, Marta Suzana Zacarias, Rosa Nicoli, Sirene Lima de Moura, Tina Santos, Paulo Amaral, Viviane de David e Ester Luciana.

A diversidade de experiências reunida no grupo contribui para uma construção artística pautada pelo diálogo, pela colaboração e pela valorização dos diferentes saberes que compõem o fazer teatral.

Cultura e espaços de produção

Além do trabalho artístico, a companhia destaca a importância das políticas públicas voltadas à cultura e ao esporte desenvolvidas pela Prefeitura de Alegrete, especialmente a disponibilização do CAEE – Centro de Atendimento para Esportes, Cultura e Educação.

O espaço oferece condições para que grupos e instituições realizem ensaios, desenvolvam projetos e promovam atividades culturais, criando oportunidades para que artistas possam pesquisar, experimentar e produzir.

Na avaliação da COARTE, iniciativas dessa natureza são importantes para fortalecer a cadeia cultural local, ampliar o acesso a espaços de produção e contribuir para a continuidade do trabalho desenvolvido pelos artistas do município.

Um novo capítulo para o teatro alegretense

Ao reconhecer a trajetória dos grupos e artistas que construíram a história do teatro em Alegrete, a COARTE procura estabelecer sua própria contribuição para esse percurso.

A companhia aposta no trabalho coletivo, na pesquisa, na experimentação e no cuidado com os diferentes elementos que compõem uma montagem teatral. A proposta é manter viva a produção cênica no município, estimular novos processos criativos e ampliar as possibilidades de atuação dos artistas locais.

Mais do que olhar para a história, a COARTE busca participar dela, escrevendo um novo capítulo do teatro alegretense por meio da união de diferentes gerações, experiências e linguagens artísticas.