COARTE leva universo de Mário Quintana aos estudantes e arrecada mais de 250 quilos de alimentos

A arte, a literatura e a solidariedade dividiram o mesmo palco em Alegrete no dia 31 de agosto. A COARTE – Companhia Alegretense de Teatro realizou quatro sessões do espetáculo “Quintanares: O Menino Pássaro”, no Auditório da Escola Demétrio Ribeiro. Com quase todas as apresentações lotadas, a montagem recebeu estudantes de diferentes escolas do município em uma programação marcada pelo humor, pela poesia e pela emoção.

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As sessões foram realizadas nos turnos da manhã e da tarde e proporcionaram ao público escolar uma aproximação lúdica com o universo de Mário Quintana, poeta alegretense que, em 2026, completa 120 anos de nascimento.

Com direção e dramaturgia de Kleber Lorenzoni, Quintanares: O Menino Pássaro transforma elementos da vida, da poesia e do imaginário de Quintana em personagens e situações cênicas. A proposta é apresentar a literatura de maneira acessível a crianças e jovens, mostrando que os livros e a poesia também podem ser descobertos por meio do teatro, da música, da fantasia e do brincar.

No elenco estiveram Pontualdo, interpretado por Maico Carrício; Sonetina, por Andrielle Dall Agnol; Poesino, por Paulo Amaral; Criatividade, por Fabiane Aquino Torrens; Virgulina, por Lully Nicoli; e Dona Prefácia, por Rosiane Teixeira Moraes. A apresentação contou ainda com a participação do músico Didi Araújo.

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Ao longo das quatro sessões, os personagens conduziram os estudantes por uma viagem pelo universo quintaniano, alternando humor, interação e momentos de sensibilidade. A receptividade do público reforçou a proposta da companhia de aproximar as novas gerações da obra de Mário Quintana e estimular o interesse pela leitura e pela produção literária.

Teatro que vira solidariedade

Além do caráter artístico e educativo, a programação também teve uma importante dimensão social. Para assistir ao espetáculo, cada participante foi convidado a doar um quilo de alimento não perecível.

A mobilização resultou na arrecadação de mais de 250 quilos de alimentos, posteriormente destinados ao Lar do Idoso Ari Vargas Paim, em Alegrete.

A entrega das doações contou com a participação do ator e vice-presidente da COARTE, Paulo Amaral; da atriz e tesoureira, Lully Nicoli; da conselheira e atriz Adanice Nicoli; além das atrizes Sirene Lima e Rosa Nicoli.

Para a companhia, a iniciativa demonstra que o teatro pode ir além do espaço cênico e estabelecer vínculos concretos com a comunidade. A união entre cultura e solidariedade transforma a experiência artística em uma oportunidade de participação e contribuição social.

Parcerias fortalecem a iniciativa

A realização das apresentações contou com o apoio da Master Sonorizações, da Escola Demétrio Ribeiro e do Hotel São Jorge. As parcerias foram fundamentais para viabilizar a programação e contribuir para o fortalecimento da iniciativa cultural.

A apresentação de 31 de agosto também marcou mais uma etapa da trajetória de Quintanares: O Menino Pássaro. O espetáculo teve sua pré-estreia em 30 de julho de 2026, justamente na data em que foram celebrados os 120 anos do nascimento de Mário Quintana.

Criada em 2025, a COARTE – Companhia Alegretense de Teatro vem desenvolvendo espetáculos e ações culturais voltadas à valorização do teatro, da literatura, da memória e da produção artística de Alegrete.

Fotos: Renato Casagrande