Coarte realiza quatro sessões de “Quintanares: O Menino Pássaro”

Espetáculo inspirado no universo de Mário Quintana terá apresentações voltadas às escolas no Auditório da Escola Demétrio Ribeiro.

25 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A Companhia Alegretense de Teatro (COARTE) realiza, no dia 31 de agosto, quatro sessões do espetáculo “Quintanares: O Menino Pássaro”, montagem inspirada na vida, na poesia e no imaginário de Mário Quintana. As apresentações acontecem às 9h, 10h30, 14h e 15h30, no Auditório da Escola Demétrio Ribeiro.

Com direção e dramaturgia de Kleber Lorenzoni, o espetáculo foi criado como uma forma de aproximar diferentes públicos, especialmente crianças e estudantes, da obra de um dos maiores nomes da literatura brasileira, nascido em Alegrete.

A montagem teve sua pré-estreia em 30 de julho de 2026, data em que foram celebrados os 120 anos de nascimento de Mário Quintana. Desde sua concepção, “Quintanares” busca apresentar o universo do poeta de maneira lúdica e teatral, transformando referências de sua poesia em personagens, situações e imagens cênicas.

Em cena estão Pontualdo (Maico Carrício), Sonetina (Andrielle Dall Agnol), Poesino (Paulo Amaral), Criatividade (Fabiane Aquino Torrens), Virgulina (Lully Nicoli) e Dona Prefácia (Rosiane Teixeira Moraes), acompanhados pelo músico Didi Araújo. Os personagens conduzem o público por um encontro marcado pela fantasia, pelo humor e, principalmente, pela poesia.

Mais do que apresentar informações sobre Quintana, a proposta é despertar nos espectadores a curiosidade pela leitura e mostrar que a literatura também pode ser descoberta por meio do teatro.

A realização integra o trabalho desenvolvido pela COARTE – Companhia Alegretense de Teatro, criada em 2025 e dedicada à produção e circulação de espetáculos e ações culturais em Alegrete e região.

As sessões do dia 31 também possuem caráter solidário. O ingresso será 1 kg de alimento não perecível.

As escolas interessadas podem realizar o agendamento antecipadamente pelo telefone (55) 99923-0571.

Serviço

Espetáculo: Quintanares: O Menino Pássaro
Data: 31 de agosto
Horários: 9h, 10h30, 14h e 15h30
Local: Auditório da Escola Demétrio Ribeiro
Ingresso: 1 kg de alimento não perecível
Agendamentos: (55) 99923-0571
Direção e dramaturgia: Kleber Lorenzoni
Realização: COARTE – Companhia Alegretense de Teatro

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