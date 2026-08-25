Coarte realiza quatro sessões de “Quintanares: O Menino Pássaro”

A Companhia Alegretense de Teatro (COARTE) realiza, no dia 31 de agosto, quatro sessões do espetáculo “Quintanares: O Menino Pássaro”, montagem inspirada na vida, na poesia e no imaginário de Mário Quintana. As apresentações acontecem às 9h, 10h30, 14h e 15h30, no Auditório da Escola Demétrio Ribeiro.

Com direção e dramaturgia de Kleber Lorenzoni, o espetáculo foi criado como uma forma de aproximar diferentes públicos, especialmente crianças e estudantes, da obra de um dos maiores nomes da literatura brasileira, nascido em Alegrete.

A montagem teve sua pré-estreia em 30 de julho de 2026, data em que foram celebrados os 120 anos de nascimento de Mário Quintana. Desde sua concepção, “Quintanares” busca apresentar o universo do poeta de maneira lúdica e teatral, transformando referências de sua poesia em personagens, situações e imagens cênicas.

Em cena estão Pontualdo (Maico Carrício), Sonetina (Andrielle Dall Agnol), Poesino (Paulo Amaral), Criatividade (Fabiane Aquino Torrens), Virgulina (Lully Nicoli) e Dona Prefácia (Rosiane Teixeira Moraes), acompanhados pelo músico Didi Araújo. Os personagens conduzem o público por um encontro marcado pela fantasia, pelo humor e, principalmente, pela poesia.

Mais do que apresentar informações sobre Quintana, a proposta é despertar nos espectadores a curiosidade pela leitura e mostrar que a literatura também pode ser descoberta por meio do teatro.

A realização integra o trabalho desenvolvido pela COARTE – Companhia Alegretense de Teatro, criada em 2025 e dedicada à produção e circulação de espetáculos e ações culturais em Alegrete e região.

As sessões do dia 31 também possuem caráter solidário. O ingresso será 1 kg de alimento não perecível.

As escolas interessadas podem realizar o agendamento antecipadamente pelo telefone (55) 99923-0571.

Serviço

Espetáculo: Quintanares: O Menino Pássaro

Data: 31 de agosto

Horários: 9h, 10h30, 14h e 15h30

Local: Auditório da Escola Demétrio Ribeiro

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível

Agendamentos: (55) 99923-0571

Direção e dramaturgia: Kleber Lorenzoni

Realização: COARTE – Companhia Alegretense de Teatro