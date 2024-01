Colaborador acidentado no Marfrig volta a ser hospitalizado

No último dia 4, um trabalhador de 33 anos, funcionário do frigorífico Marfrig em Alegrete/RS, sofreu um acidente durante o expediente, resultando em ferimentos que o levaram à Santa Casa de Caridade. O incidente ocorreu após as 18h, na quinta-feira(4), quando o teto que revestia a câmara frigorífica na planta da Marfrig cedeu, provocando a queda e soterramento parcial do colaborador.

Conforme apurado pela reportagem do PAT, o alegretense manifestou queixas de fortes dores no corpo após o acidente. Ele recebeu atendimento imediato no local por um técnico em segurança do trabalho, que acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O trabalhador foi transportado para o hospital, onde recebeu atendimento médico e foi medicado, sendo liberado no mesmo dia. No entanto, na última segunda-feira (8), o trabalhador retornou para Santa Casa de Alegrete, apresentando novamente queixas de fortes dores no corpo.

A Marfrig, por meio de uma nota divulgada na tarde de sexta-feira (5), esclareceu que iniciou uma investigação interna para identificar as causas do incidente. A empresa enfatizou que a unidade não está em férias coletivas e continua operando normalmente. Segundo a companhia, o colaborador foi prontamente assistido no local e recebeu atendimento médico adequado.

Quanto a essa mais recente hospitalização, a Marfrig esclarece que o colaborador envolvido no incidente ocorrido na última semana contatou a equipe de saúde da companhia no último fim de semana e, por isso, compareceu no dia 8, até a unidade em Alegrete/RS para uma nova avaliação. Após atendimento, a equipe médica o encaminhou ao hospital para novos exames. Ele permanece no hospital aguardando os resultados. A Marfrig continua prestando apoio ao trabalhador.