Colcha de retalhos da UERGs, de Alegrete, ajuda a reduzir estresse de crianças durante a pandemia

Nesse momento de pandemia do COVID-19 onde as crianças estão distanciadas de suas rotinas, a contação de histórias pode ser uma estratégia de comunicação afetiva e um instrumento de acesso às dimensões afetivas, cognitivas e sociais da criança.

Pensando nisso a UERGS Alegrete está lançando o canal no You Tube intitulado Colcha de Histórias Uergs. O objetivo é contribuir para a redução do estresse infantil causado pelo distanciamento social decorrente da pandemia do coronavírus.

O projeto será executado pelas acadêmicas Tatiane Quintana e Nathália Blanco que gravarão as histórias, estando vinculado à Pro Reitoria de Extensão da Uergs.

A professora Adriana Truccolo convida às mamães e responsáveis pelas crianças a acessarem o canal, porque já tem história para a criançada. As histórias serão gravadas e postadas a cada 15 dias.

No primeiro vídeo, a Nathália conta a história de Eleonora Medeiros, Um Livro Fascinante. Vem por aí “Zambelê Beremi Bambata, a menina de Sucata” de Jô da Sucata, A Menina Exagerada de Eliana Pougy , Meu Crespo é de Rainha de Bell Hooks, Uma Colcha para Cobrir o Mundo de Eleonora Medeiros e Roda de Chimarrão de Paulo Amaral.



O link para o canal é:

https://www.youtube.com/channel/UCu2SAMV4JsemvBFlgz4jCfg/videos