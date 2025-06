Colégio Divino Coração recebe ação da Rede de Apoio às Escolas com foco no combate ao bullying

O Colégio Divino Coração foi sede de uma ação da Rede de Apoio às Escolas (RAE) voltada ao enfrentamento do bullying no ambiente escolar. A atividade aconteceu nos turnos da manhã e tarde e teve como tema “Bullying, a hora do combate. Vamos falar de afeto”.

A programação contou com a presença de integrantes da RAE e profissionais de diferentes áreas, entre eles a coordenadora da rede, professora Marilene Vargas; o advogado Onei Nicola Ferreira Filho; a orientadora parental Cátia Gonçalves; a psicanalista Mariléia Marchezan; e a representante da Secretaria de Educação, Denise Almeida. A iniciativa também teve a parceria da Patrulha Escolar da Brigada Militar, representada pelas soldadas Mota e Sabino.

Durante o encontro, foram desenvolvidas dinâmicas com os alunos, que participaram ativamente das atividades e interações propostas. As discussões abordaram aspectos ligados à identificação e enfrentamento do bullying, bem como a importância de construir relações baseadas em respeito e empatia no cotidiano escolar.

A ação teve como objetivo ampliar o diálogo com os estudantes e fortalecer a construção de um ambiente escolar mais seguro. Segundo a equipe da RAE e a direção do Colégio Divino Coração, o encontro teve ampla participação e foi considerado positivo pelo nível de engajamento dos alunos e pelas reflexões proporcionadas ao longo das atividades.