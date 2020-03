Coleta de eletrônicos no Passo Novo atingiu o objetivo

A Secretaria de Meio Ambiente, com apoio da Secretaria de Promoção de Desenvolvimento social, realizou no dia de ontem (9/3), a coleta de eletrônicos no Passo Novo. O caminhão retornou lotado, atingindo o objetivo da campanha. Foram recolhidos diversos resíduos eletroeletrônicos como geladeiras, máquinas de lavar roupas, fogões, notebook, ferro de passar roupas, TVs, entre outros.

Os servidores da Secretaria, presentes no local, relatam que a população estava organizada para fazer o descarte. A campanha contou com o auxílio da presidente do Conselho de Desenvolvimento do Passo Novo, Débora Lima, na divulgação.

Ações como esta mostram que a população está mais consciente e fazendo descarte correto de resíduos que possuem diversos componentes que, se descartados de maneira incorreta, contaminam o meio ambiente.

As comunidades interessadas em realizar campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos devem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelos telefones 3961-1682 ou 99147-2179.

