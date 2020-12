Coleta de lixo é normal nesse feriadão nos serviços da Prefeitura

Esta segunda- feira é ponto facultativo nos serviços da Prefeitura de Alegrete, já que neste dia 8 é Dia da Padroeira do Município e, portanto feriado municipal.

Todos os serviços da Prefeitura não estão funcionando com exceção da coleta do serviço de limpeza pública com a coleta de lixo. Além do SAMU e UPA.

Brigada Militar doou brinquedos a centenas de crianças de Alegrete e Manoel Viana

As atividades do Executivo voltam ao normal na próxima quarta -feira, dia 9 de dezembro. Amanhã dia 8, é dia da Padroeira de Alegrete Nossa Senhora da Conceição. Como estamos em pandemia não haverá programação em referência à Padroeira para evitar aglomeração.