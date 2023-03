Coleta de resíduos sólidos é um grande desafio para Gabriela Segabinazi à frente da SEMMA

A história da Secretária Municipal do Meio Ambiente Gabriela Trindade Segabinazi não começou agora. Em 2017, ela assumiu a pasta no mandato da ex-prefeita Cleni Paz. Agora, na gestão do prefeito Márcio Amaral, ela afirma que a responsabilidade é muito grande e que procura fazer o melhor, juntamente com sua equipe, que considera qualificada e comprometida.

O grande desafio de Gabriela é a coleta de resíduos sólidos domiciliares, ou seja, a coleta de lixo. O importante, salienta, é a segurança do servidor, para que tenha equipamentos e meios suficientes para realizar o trabalho com qualidade. A conscientização ambiental da população é uma de suas prioridades, começando desde as pequenas ações até o descarte de lixo, como a separação do que é reciclável e do que não é.

Ainda sobre a coleta seletiva de lixo, há notícias que interessam a população, a secretária afirma que já está com um caminhão comprado e processos para adquirir novas peças. Um caminhão compactador foi alugado, mas os processos licitatórios e prazos atrasam um pouco as questões práticas.