Coletivo Multicultural doa Geloteca para Unipampa em Alegrete

A coordenadora local de extensão do campus Alegrete, Amanda M. Melo, recebeu a doação de uma Geloteca ofertada pelo Coletivo Multicultural de Alegrete.

De acordo com a coordenadora a Geloteca será mantida, inicialmente, pelo programa de extensão TRAMAS – Tecnologia, Responsabilidade, Autoria, Movimento, Amorosidade e Sociedade. O acervo inicial possui livros na temática da diversidade, de literatura e na área de computação.

Toda a comunidade, interna e externa a Unipampa, pode pegar livros, ler e devolver. Alternativamente, trocar por algum livro que tenha em casa.

Os livros são cadastrados na plataforma do Bookcrossing (prática de deixar um livro em local público para ser encontrado e lido por outro leitor.

O Coletivo Multicultural já possui uma Geloteca que fica em frente a sua sede, localizada a rua Barros Cassal, 2160, e que utilizada pela comunidade dos bairros Emílio Zuneda, Sepé Tiaraju, Cidade Alta e outras localidades.

Para manter a sua sede em funcionamento, conta com o apoio das seguintes instituições pessoas: Pampa Óptica e Relojoaria, Caal, Sotrin Construtora, 23 Pub Bar, Caal Centro Comercial, Master Som e Luz, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Gabi, a louca das camisetas, Casa Rezende, Maria do Horto Salbego, Paulo Antônio Berquó Farias, Lenira Berquó, Sebastião Fialho Guedes, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Leonel Alves Von Dentz de Farias, Virgínia do Rosário e Vagner Souza.

Júlio Cesar Santos Fotos: Paulo Amaral