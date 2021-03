Coletivo Multicultural realiza intercâmbio cultural com grupo teatrense de Canoas

Compartilhe















O grupo DePernasProAr quer resgatar um pouco a sensação de estar circulando com seus espetáculos e exposições, trocando ideias e sentimentos com o público, mesmo que pelas vias infinitas do cyberespaço, conectando pessoas, arte e as nossas improváveis máquinas de cena.

Dessa forma, em parceria com o Coletivo Multicultural, realizará a apresentação de seu mais recente espetáculo e bate papo sobre os processos de trabalhos dos dois grupos. Em função da pandemia, todas atividades vão acontecer no YouTube do De Pernas Pro Ar: https://youtube.com/depernasproar social.

O quê: Apresentação do espetáculo “A ÚLTIMA INVENÇÃO”

Quando: 27 de março 20h, Duração: 45 min

Haverá um bate-papo Maquinoso, após o espetáculo na sala Meet – link na descrição do vídeo. Disponível o Link do espetáculo com Audiodescrição.

Sinopse do Espetáculo: A última Invenção

Ele inventou algo inusitado para sua velhice, dez curiosas maquinas de cena, e expõe sua criação, animando cada uma, criando imagens amorosas e situações cotidianas improváveis. E assim mantém uma rotina que também traz algo a mais para a sua vida. É através deste personagem que não lembra mais das situações vividas que a narrativa se constrói. Venha conhecer a Última Invenção de Luciano Wieser.

Ele mesmo costumava receber seus convidados, mas, com o passar dos anos, não recorda mais as serventias de suas invenções e prefere vagar por aí… deixando escapar memórias e vontades adormecidas. Quiçá́ as memórias evocadas por estas máquinas em vocês, não sejam as mesmas deste inventor, que já não se reconhece.

INTERCÂMBIO: Grupo De Pernas pro ar e Coletivo Multicultural.

27/03/21- Hora: 9h ás 11h –

Sala Meet

Realização: Grupo de Teatro De Pernas Pro Ar. Convide um amigo ou uma amiga, pois a programação é toda Gratuita. Este projeto é realizado com recursos da Lei nº 14.017/2020

O Grupo de Teatro de Pernas pro Ar já esteve em Alegrete por diversas vezes apresentando seus espetáculos e ministrando oficinas através do Arte Sesc – Cultura Por toda a parte.

Júlio Cesar Santos Fotos: Coletivo Multicultural (arquivo)