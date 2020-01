Coletivo Multicultural reinstala Geloteca e prossegue suas atividades culturais

Após ter sido roubada, a Geloteca social retornou desde a última quinta-feira (30), ao Coletivo Multicultural.

O projeto lançado no dia 23, após quatro dias depois foi furtada e desovada em um bairro da cidade. Paulo Amaral, um dos coordenadores do projeto, destaca:

O Coletivo Multicultural agradece a todas as manifestações de apoio e carinho ao Projeto da Geloteca Social. Informamos que a mesma foi encontrada pela Brigada Militar nesta madrugada em um terreno baldio no bairro Jardim Planalto. O Coletivo entende que a ação foi premeditada, porém, mede seus esforços para dar prosseguimento a seus projetos sócio-culturais-educativos em sua sede, com o objetivo de colaborar efetivamente para uma mudança social através da arte. Agradecemos ao site Alegretetudo e a todas as manifestações de apoio recebidos aqui. A geloteca encontra-se instalada e pode ser visitada 24 horas por dia na sede do Coletivo Multicultural! E agora, com duas gelotecas. Se alguma instituição desejar, o Coletivo doa a segunda geloteca, já com livros! Agradecemos o apoio de todas e todos!

Decorada pelos artistas plásticos Bolivar Marini e Claudemir Nery, sob a orientação de Célio Pedroso, a Geloteca funcionará 24 horas por dia, distribuindo livros gratuitamente para a comunidade alegretense. O projeto é simples e criativo: trata-se de utilizar uma geladeira velha, customizada para chamar a atenção das pessoas e quando aberta, disponibiliza livros diversificados recebidos por doação. As pessoas podem retirar, trocar, ler, doar, devolver….A única regra é retornar o livro à geladeira depois que encerrar a leitura. Todos os livros são registrados no Bookcrossing, projeto de libertação de livros iniciado no ano de 2013 em Alegrete.

O Coletivo Multicultural é uma instituição sócio-cultural de caráter filantrópico, administrada pela Associação Cultural Mensageiros, instituição que em 2020 completa 22 anos de trabalho cultural em Alegrete. Com uma diversificada programação cultural o coletivo oferece oficinas, contação de histórias, cinema, grupo palhaços doutores e documentários.

O Coletivo Multicultural atua há 5 anos em sua sede, desenvolvendo ações de cinema, literatura, teatro, artes visuais, dentre outros. Destaque para os projetos “Coletivo Nariz Vermelho”, sessões de cinema, oficinas em escolas, projeto Pandorga Cultural (Financiado pelo Sicredi Pampa Gaúcho), segundas poéticas, dentre outros.

Para manter a sua sede em funcionamento, conta com o apoio das seguintes instituições pessoas: Pampa Óptica e Relojoaria, Caal, Sotrin Construtora, 23 Pub Bar, Caal Centro Comercial, Master Som e Luz, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Gabi, a louca das camisetas, Casa Rezende, Maria do Horto Salbego, Paulo Antônio Berquó Farias, Lenira Berquó, Sebastião Fialho Guedes, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina Graeff Wernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Leonel Alves Von Dentz de Farias, Virgínia do Rosário, Roberlaine Ribeiro Jorge e Vagner Souza.

Júlio Cesar Santos Fotos: Coletivo Multicultural