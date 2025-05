Colheita da soja atinge 80% da área semeada em Alegrete

No começo do mês de março, boa parte das localidades de Alegrete que plantaram soja, começaram de fato a colheita do produto. Uma época que foi marcada pelas dificuldades, está chegando ao fim no próximo dia 15 de maio.

Agora no começo desta semana, o Município chegou a 80% da área semeada e a expectativa para o fim da safra é próximo do meio do mês. Segundo dados da Emater, Alegrete registrou 115 mil hectares plantados de soja.

Entre janeiro e fevereiro, os dois municípios, Alegrete e Manoel Viana decretaram situação de emergência em virtude da seca. Diante disso, os produtores puderam ter acesso ao seguro e com isso pagar algumas despesas com o custeio da safra. Porém, relatos de alguns deles, é que o investimento para contratar seguro é bem alto e a burocracia para acionar de maneira efetivo é bem demorado, relatou um produtor.

As secas causaram prejuízos incalculáveis, pois o investimento é maciço em maquinário, pessoal e arrendamento e com essa intempérie, os produtores e empresários tendem a acumular ainda mais dívidas, em virtude das últimas safras, não terem sido boas também. Arrendamentos, maquinários, insumos e fertilizantes, são as principais pendências que os produtores adquirem ao fim de uma época não tão prospera.

Ao menos 31 municípios do Rio Grande do Sul já reportaram danos causados pela estiagem que atinge o estado. Desses, 23 decretaram situação de emergência, entre eles Arvorezinha, Santa Margarida do Sul, Manoel Viana, Tupanciretã e Rosário do Sul.

A Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) divulgou em março, levantamento dos prejuízos causados pelas estiagens dos últimos anos no Estado. De 2020 a 2024, o Rio Grande do Sul não registrou perdas apenas em 2021, acumulando um total de R$ 106,5 bilhões que, aplicando o IPCA, chega a R$ 117,8 bilhões. Considerando todo o agronegócio, incluindo a agropecuária, indústria, serviços e impostos indiretos o total chega a R$ 319,1 bilhões.