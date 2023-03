Colisão em poste de energia resulta em passageira ferida

Share on Email

Por volta das 4h, deste domingo(5), uma mulher de 26 anos sofreu ferimentos após o veículo em que ela estava colidir contra um poste de energia na rua Brigadeiro Olivério, em Alegrete.

Conforme os policiais militares, uma guarnição da Brigada Militar, se deslocou até a Cidade Alta, na rua já citada, onde foi constatado que um homem de 30 anos, conduzia um Celta, no sentido centro/bairro, quando acabou perdendo o controle e colidindo em um poste de energia.

A mulher que estava na carona ficou com escoriações no rosto.

O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro e recusou-se, sendo autuado e tomada as medidas cabíveis. Foi confeccionado o registro no local.