Colisão entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido no centro de Alegrete

De acordo com informações apuradas pela reportagem no local, o condutor de um Volkswagen Polo trafegava pela Avenida Venâncio Aires, no sentido centro-bairro. Ele relatou que parou na rotatória e, ao seguir, ocorreu a colisão com um ciclista de 55 anos, que, segundo o motorista, teria saído de trás de outro veículo.

Com o impacto, o ciclista caiu no solo e precisou de atendimento médico. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).