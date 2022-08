Colisão entre carro e ciclista em cruzamento na General Sampaio

Um homem, de 42 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado à UPA pelo Samu.

De acordo com as informações da Brigada Militar, a motorista de um Palio seguia na Presidente Roosevelt em direção à rua General Sampaio. Ao chegar no cruzamento das vias, avançou e colidiu com o ciclista que trafegava no contra fluxo da via, na General Sampaio.

A mulher que dirigia o carro não se feriu. O acidente foi no início da manhã desta segunda-feira(29), na região Central de Alegrete.