Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida na Zona Leste

De acordo com informações da Brigada Militar, um homem de 82 anos conduzia um Volkswagen Gol pela avenida Tiaraju quando, ao realizar a conversão à esquerda para acessar a rua Ciro Soares Leães, cortou a preferencial de uma motocicleta Yamaha, na qual estava um casal.

Com o impacto, a passageira da moto sofreu lesões no joelho esquerdo. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e fez o registro do fato. Os dois veículos tiveram avarias em decorrência da colisão.