Colisão entre carro e moto deixa um ferido

Um acidente ocorrido na tarde de hoje, dia 25, na rua Barão do Amazonas, em Alegrete, deixou uma pessoa ferida. De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência envolveu um veículo Ônix e uma moto Biz Sundown nas imediações de uma academia.

Adolescente é apreendido por roubo em loja; funcionária foi trancada no banheiro

Segundo relatos preliminares, o motorista do Ônix teria saído do estacionamento em frente à academia quando ocorreu a colisão com a moto. O motociclista trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano e entrou na Barão do Amazonas em direção ao Centro. Com o impacto, a vítima, de 30 anos, ficou com ferimentos no rosto e no corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima até a UPA. Ambos os veículos tiveram avarias. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.