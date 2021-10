O acidente foi no início da noite desta segunda-feira(11), em frente a um supermercado na rua Bento Manoel, Cidade Alta, Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido – bairro /centro. No momento em que o motociclista foi ultrapassar o Citroen, a condutora do carro fez a conversão à esquerda para entrar no estacionamento do supermercado.

Colisão entre carro e moto deixa um homem ferido

Desta forma, ocorreu o acidente deixando o homem, que pilotava a moto Honda, com uma lesão na perna, entretanto, não houve a necessidade de acionar o Samu. Já os dois veículo tiveram avarias.