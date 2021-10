Colisão entre dois veículos deixa homem ferido

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde deste domingo(17), um acidente entre um Jeep Renegade e uma moto Honda, deixou um homem ferido.

Segundo informações da Brigada Militar, o motociclista trafegava na rua Simplício Jaques e teria avançado a preferencial do Jeep que estava na rua General Sampaio.

Vídeo: saiba como as práticas holísticas ajudam a equilibrar e curar doenças

Com a colisão entre o Renegade e a Honda, o motociclista acabou sofreu ferimentos e foi conduzido à Santa Casa. O acidente foi no cruzamento das ruas Simplício Jaques com General Sampaio, Centro – Alegrete.