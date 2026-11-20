De acordo com as informações do Comando de Polícia Rodoviária de Alegrete, o acidente envolveu uma Fiat Fiorino e um Chevrolet Corsa Sedan.

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Os veículos trafegavam em sentidos opostos. A Fiorino seguia no sentido Manoel Viana–Alegrete quando, conforme relato do condutor, apresentou uma pane mecânica. Com isso, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo lateralmente com o Corsa Sedan, que transitava no sentido contrário.

Com o impacto, uma passageira do Corsa sofreu lesões leves. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete.

A ocorrência foi atendida pelo Comando de Polícia Rodoviária de Alegrete.