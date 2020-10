Colisão entre Fusion e Chevrolet Classic em cruzamento do Centro

No início da tarde desta sexta-feira(30), uma colisão entre um Fusion e um Chevrolet Classic resultou em danos de grande monta em ambos os veículos. Sem condições de rodar, os dois carros foram retirados do local através do guincho particular.

Homem suspeito de estuprar vizinha de 12 anos, é preso pela BM e já está no Presídio

De acordo com a Guarda Municipal, o condutor, de 32 anos, do Ford Fusion trafegava na General Sampaio sentido Centro/bairro. No cruzamento com a rua Barão do Amazonas o carro teve a frente cortada pela motorista, de 32 anos, de um Chevrolet Classic. A mulher que dirigia o Classic subia a rua Barão do Cerro Largo em direção ao Centro.

Incêndio, controlado, no Frigorífico Marfrig poderia ter sido de prejuízo milionário

Não houve feridos. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência por volta das 13h40min.

Fotos: PAT e Osvaldo Kemmerich