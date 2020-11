Colisão entre moto e caminhonete, na Eurípedes Brasil Milano, deixa homem ferido

Um motociclista, de 34 anos, sofreu lesões e, de acordo com informações preliminares, uma possível fratura no braço ao colidir na traseira de uma caminhonete na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Segundo relato do condutor da Hilux, ele trafegava sentido centro/bairro na Avenida. Alguns metros depois do Presídio Estadual de Alegrete, o idoso, de 70 anos, disse que reduziu e parou para fazer a conversão à esquerda. Na sequência, ouviu o estrondo. Com o impacto, o motociclista sofreu lesões e foi encaminhado à UPA pelo Samu. O acidente atendido pela Brigada Militar aconteceu por volta das 12h20min, desta terça-feira(10).