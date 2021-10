No final da tarde desta sexta-feira(22), um motociclista teria avançado a preferencial e provocado um acidente no cruzamento das ruas Maurício Cardoso com Eduardo Faraco, em Alegrete.

Colisão entre moto e carro deixou homem ferido na Maurício Cardoso

De acordo com os policiais militares, o homem que pilotava uma moto Honda trafegava na primeira quadra da rua Maurício Cardoso. No cruzamento com a rua Eduardo Faraco, ele teria chocado-se frontalmente com um Gol que estava realizando a conversão à esquerda. O homem de 74 anos que dirigia o carro não ficou ferido.

Logo depois do acidente, o motociclista saiu do local. Na sequência, a esposa, dele, retornou e disse que o companheiro não estava bem e que após a ocorrência iria levá-lo à UPA.

O registro foi realizado na Delegacia de Polícia pois o motorista do carro é idoso.