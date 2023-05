Colisão entre moto e Sandero deixa homem ferido

No final da manhã desta quinta-feira(18), um acidente no cruzamento das vias General Sampaio com Vasco Alves, Centro em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, Os dois veículos desciam pela rua Venâncio Aires e, logo após o semáforo com a rua Vasco Alves, o motorista do Sandero destacou que teria sinalizado que iria entrar no estacionamento de uma farmácia e, quando iniciou a manobra ocorreu a colisão da moto na lateral do veículo. Com o impacto, o piloto sofreu algumas lesões e foi encaminhado à UPA pelo Samu.

Ambos veículos tiveram avarias. Até o momento, não foram repassados mais detalhes sobre o estado de saúde do motociclista.