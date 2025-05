Colisão entre Peugeot e moto mobiliza Brigada Militar e Samu na Cidade Alta

Share on Email

Conforme informações apuradas pela reportagem do PAT no local, um casal que estava em um Peugeot e uma mulher que pilotava uma moto Honda trafegavam pela rua Bento Manoel. O acidente aconteceu quando o motorista do Peugeot realizou uma conversão à esquerda para entrar na rua Severino Ribeiro.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos ou detalhes sobre o acidente.