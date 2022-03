Colisão entre um carro, com placas de Alegrete, e dois caminhões na BR 290

As informações preliminares do repórter Kinder Roos, da RedeSulamérica, foram de que o acidente era com um caminhão e o Gol com placas de Alegrete. Contudo, a nota da Polícia Rodoviária Federal de Alegrete, que atendeu a ocorrência, destaca que a colisão envolveu três veículos: dois caminhões e o carro.

O acidente foi por volta das 17h desta segunda-feira (13), no km 529, da BR 290, em Alegrete.

ISegundo os policiais, ocorreu uma colisão lateral envolvendo três veículos: um VW/Gol, placas de Alegrete que colidiu no mesmo sentido com Caminhão Iveco, placas de Betim/MG, e na sequência, chocou-se, frontalmente, no sentido contrário com um Caminhão Volvo, placas de Içara/SC.

O motorista e o passageiro do Gol tiveram ferimentos e foram conduzidos para os hospitais de Alegrete e Rosário do Sul. O idoso de 68 anos, de Alegrete, teve fratura exposta na perna esquerda, entre outras escoriações. Não há detalhes sobre a outra pessoa que estava no Gol.

Já os motoristas dos caminhões nada sofreram. A pista está liberada e não há desvios de tráfego.

O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal e Samu de Alegrete e Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul.

Fotos kinder Roos- RedeSulamérica- Rosário do Sul