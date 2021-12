De acordo com a Guarda Municipal, o Uno e um Siena trafegavam, na Avenida Assis Brasil, no mesmo sentido – Trevo/Centro. Logo depois de passar o arco, o motorista do Siena parou no estacionamento para realizar a conversão, à esquerda, e entrar no posto de combustíveis. Assim que iniciou a manobra, não visualizou o Uno e abalroou o veículo.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias consideráveis.