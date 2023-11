Colisão entre Voyage e Celta resulta em capotamento em Alegrete

De acordo com informações da Brigada Militar, o sinistro ocorreu no início da noite.

O choque entre um Voyage e um Celta resultou no capotamento do primeiro veículo. Os Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem ao local, constataram que a mãe e os filhos, 8, 6 e 3 anos, envolvidos no acidente já haviam sido retirados. Todos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, aparentemente sem apresentar lesões graves.

Segundo relatos, a motorista do Celta, que não é habilitada, trafegava pela rua Visconde de Tamandaré e teria avançado a preferencial, resultando no impacto com o Voyage que seguia pela Barão do Amazonas.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.