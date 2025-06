Colisão entre Yamaha e Volvo deixa motociclista ferido em Alegrete

Share on Email

A colisão mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Brigada Militar.

Segundo informações obtidas no local, o motociclista foi encontrado caído na via pública, com queixas de dores nos braços e pernas. Ele foi encaminhando para avaliação médica na Santa Casa de Alegrete.

O homem que pilotava a Yamaha relatou que trafegava pela rua General Sampaio quando, ao se aproximar do cruzamento com a rua Barão do Cerro Largo, teve a frente cortada pela Volvo.

Já o motorista da caminhoneta, afirmou que seguia pela rua Barão do Cerro Largo, no sentido Centro-Bairro, e que, ao chegar ao cruzamento, não percebeu a aproximação da moto.Ele avançou e a yamaha colidiu contra a lateral direita de seu veículo, na altura do carona. A brigada militar atendeu à ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias.