Colisão frontal deixa homem ferido no bairro Prado

O motociclista, de 30 anos, foi levado à Santa Casa pelo Samu. Ele apresentava um corte profundo na coxa, da perna direita, além de escoriações.

De acordo com os policiais militares, o condutor do Vectra trafegava na rua Índio Camaco sentido bairro/centro. No cruzamento com a rua Canindé, ao fazer a conversão à direita, houve a colisão frontal com o motociclista que descia a preferencial.

Acidente carro e moto – bairro Prado

O homem que pilotava uma yamaha(Biz), foi arremessado e ficou no solo. Já o condutor do carro nada sofreu. Os dois veículos tiveram avarias, entretanto, a moto ficou destruída.

Um familiar do condutor do Vectra falou à reportagem que o homem de 35 anos reside em Itaqui. Ele havia chegado na cidade há pouco tempo devido a um problema de saúde com uma irmã de 32 anos que não resistiu e faleceu. O motorista tinha saído da casa da mãe para encontrar as irmãs que estavam na Santa Casa de Alegrete.

Acidente carro e moto – bairro Prado

A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 16h deste sábado(31), no cruzamento das ruas Indio Camaco com Canindé – bairro Prado – Alegrete.

Acidente carro e moto – bairro Prado