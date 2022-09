Colisão frontal deixa um ferido, na BR 290, em São Gabriel

A colisão frontal envolveu um veículo Gol de São Gabriel e um Renault Duster com placas de Uruguaiana.O motorista do Gol foi socorrido com ferimentos por conta da colisão e levado à Santa Casa de Caridade.

Segundo informações preliminares, o Gol teria invadido a pista contrária que vinha o Duster, que vinha no sentido Rosário-São Gabriel, nas proximidades do Hotel San Isidro (mais precisamente na curva antes da ponte sobre a passagem de nível da viação férrea), colidindo de frente com o veículo.

O motorista do Gol foi socorrido pelos Bombeiros e SAMU, com dores no maxilar e no peito – dentro do veículo, o volante estava afundado, o que indica que ele pode ter se chocado com este. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. A Brigada Militar e a PRF orientaram o trânsito no local até a retirada dos veículos, o que ocorreu no começo da noite.

Fonte: Caderno 7

Reportagem: Marcelo Ribeiro