Colisão frontal entre carreta, carregada de arroz, e carro deixa um ferido na ERS 566

O carona, de 50 anos, que estava no Corsa Sedan sofreu lesões e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – pela guarnição do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete.

De acordo com os policiais, a carreta carregada de arroz, trafegava sentido interior/Alegrete e, na Ponte do Capivari, que é mão única, colidiu frontalmente com o carro que seguia sentido contrário.

O acidente foi no KM 15, da ERS 566, por volta das 14h, desta quinta-feira(24). O Corsa, não teve condições de rodar e foi removido pelo guincho particular.

O motorista do Corsa tem 58 anos e o condutor da carreta tem 55 anos, ambos realizaram teste do etilômetro e deu zero.