Colisão frontal, entre moto e carro, deixa um ferido na Assis Brasil

Na noite desta sexta-feira(4), uma colisão frontal entre uma moto Honda e um Gol, resultou em um jovem ferido. Ele foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e encaminhado à UPA.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista, de 30 anos, do carro trafegava na rua Antônio José de Vargas e foi fazer a conversão à esquerda na Avenida Assis Brasil.

Assim que iniciou a manobra, para seguir sentido bairro/ centro, na Avenida, o motorista não percebeu a moto que descia sentido contrário, segundo os policiais. O motociclista, de 23 anos, voou em cima do carro e sofreu escoriações. Ainda não havia detalhes sobre o estado de saúde, apenas que tinha sido socorrido pela ambulância dos Bombeiros.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias consideráveis. A moto com danos bem mais significativos. O acidente foi no cruzamento da Avenida Assis Brasil com a rua Antônio José de Vargas.