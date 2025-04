Com 1.500 pessoas confirmadas, últimos ingressos nas lojas Gang e Mandrake

A promoção é do Friends House e Friends Bar. A Páscoa do Friends promete um mega show com Marvvila e diversas atrações como Lipe, Lieber Oliveira, Daniel Rodrigues e Banda e DJ Cruzze.

Com “Camarotes Tomara” e Backstage “Nosso Amor Quer Paz” esgotados. Restam ingressos apenas para Pista Pagodeira (R$30) e alguns limitados para o setor Vip Só Vamo (R$60). Os ingressos ainda podem ser adquiridos nas Lojas Gang e Mandrake.

Marvvila aterrissa no Sul embalada pelo sucesso recente de seu último trabalho. Com uma carreira em ascensão, a cantora tem se apresentado em diversos shows e eventos, conquistando cada vez mais espaço na música brasileira. Seu talento e dedicação prometem um futuro brilhante.

Kassia Freire Marvila nasceu no Rio de Janeiro, mais conhecida como Marvvila. Aos 25 anos, Marvvila é natural de Bento Ribeiro, bairro da Zona Norte do Rio. Ela começou a cantar aos cinco anos de idade. No início, cantava música gospel na igreja, mas depois se interessou pelo pagode.

Em 2016, Marvvila foi participante da quinta temporada do The Voice Brasil. Embora inicialmente tenha escolhido fazer parte do time de Claudia Leitte, ela foi “roubada” e passou a fazer parte da equipe de Lulu Santos. As músicas que ela cantou incluíram Killing Me Softly with His Song e I Have Nothing. Marvilla foi eliminada na segunda Batalha dos Técnicos.[

Marvvila participou da faixa Não é por maldade do projeto “Numanice” de Ludmilla. A parceria com Ludmilla aconteceu no início de 2020, no mesmo ano que Marvvila assinou um contrato com a Warner Music Brasil.

Em 2021, se apresentou na cerimônia principal do Prêmio Multishow de Música Brasileira 2021, no Rio de Janeiro. Aos 22 anos, Marvvila cantou no Rock in Rio em 2022, se apresentando no palco do Espaço Favela. Em junho do mesmo ano lançou seu primeiro DVD ao vivo: “Marvvila na Área”, que teve a participação de Dilsinho, Xande de Pilares, Belo e Sorriso Maroto.

Em 2023, foi participante da vigésima terceira temporada do reality show Big Brother Brasil, integrando o grupo Camarote. No mesmo ano, lançou seu primeiro EP, Minha VVez. Isto foi seguido por Só VVamo no final daquele ano.

Gravado em janeiro, “Só Vvamo Sunset”será lançado em duas partes completas. A primeira, chega às plataformas em março, enquanto a segunda, sai em maio. Composto por canções inéditas e regravações, o trabalho promete reproduzir o clima do pagode de rua. Sobre a escolha do repertório, a artista revelou: “Pensamos em ter um pouco de tudo, então tem música de paixão, de sofrência, de traição, sobre uma mulher que está solteira e tá há um período na pista. A gente quer viver todas as emoções. A galera pode esperar um projeto bem completo, para curtir tudo.”

Em fevereiro, a cantora lançou dois singles do projeto, “Instinto” e “Cancelado”, gravados com o cantor Gamadinho. “A parceria foi incrível. Ele é um cara super talentoso, admiro sua voz e seu corre. Eu já participei de projetos dele e, dessa vez, foi a vez dele participar do meu”, revelou Marvvila.

A gravação de “Só Vvamo Sunset” foi feita no Rio de Janeiro e contou com a participação de Menos é Mais, MC Marks, Gamadinho, Suel, Yan, BG, Ayla e Mannda Lym. Para Marvvila, o trabalho marca a realização de um sonho. “Esse projeto tem uma vibe intimista, de ter a galera mais à vontade, mais próxima. É um projeto que eu sonhei muito e, na minha opinião, ficou muito bonito”.

Fotos: Rede Social