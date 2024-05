Com 20 milhões a menos no orçamento, Prefeitura de Alegrete replaneja investimentos

Com o Estado de Calamidade Pública do RS em função das catástrofes que atingiram os municípios, o RS deixará de repassar aos municípios o valor total de R$ 2.918.412.500,00 (Dois bilhões novecentos e dezoito milhões auatrocentos e doze mil e quinhentos reais), relativos ao repasse de ICMS.

O previsto de repasse de ICMs para Alegrete, em 2024, era R$ 81.193.504 00-oitenta e um milhões cento e noventa e três mil e quinhentos e quatro reais). Agora, a estimativa de repasse e de R$ 60.894.128,00 (sessenta milhões oitocentos e noventa e quatro mil e cento e vinte e oito reais). A queda de repasse de ICMS para Alegrete prevista será de menos R$ 20.298.376 00 ( Vinte milhões Duzentos e Noventa e Oito mil e trezentos e setenta e seis reais).

O Secretário de Planejamento, José Luis Cáurio, diz que talvez tenha situações que não seja possível fazer a contingência da proporção exata levando em conta as necessidades e prioridades das Secretarias. São menos 20 milhões de ICMS.

Ele diz que em reunião com o Prefeito, Vice-Prefeito, PGM e todos os Secretários de suas respectivas pastas ficou definido que haverá uma redução proporcional aos orçamentos de cada Secretaria. Esse plano de contingência, após realizado vai ser levado para aprovação do Prefeito.

Já existe um Decreto Vigente para Contingência de Empenhos em função do ano eleitoral, explicou o Secretário.

A Secretaria de Finanças e Orçamento fará reunião individual com cada Secretaria (Secretário e seus assessores Administrativos/Orçamentários e Financeiros), estima-se o tempo de 1h de reunião com cada Secretaria.

-Vamos fazer um trabalho conjunto para que a Administração Municipal funcione plenamente sem afetar os serviços a população. Faz-se necessário essa medida, pois não vamos receber 20 milhões previstos no Orçamento então não podemos gastar o que não temos.

Vale ressaltar que o município de Alegrete vem crescendo posições no Estado no repasse do ICMS.

Em 2022 o município cresceu 2 posições, saindo da posição 26 para a posição 24 no Estado demonstrando a pujança da economia do nosso município.

José Luis Cáurio- Secretário de Finanças.

A partir de setembro, se as finanças do RS conseguirem dar uma reequiibradas e o retorno de ICMS voltar a crescer poderemos liberar alguns projetos, ponderou o Secretário de finanças de Alegrete.