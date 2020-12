Com 27 mil abordagens em 2020, Brigada Militar bate recorde de prisões e apreensões de droga em Alegrete

Compartilhe















O ano de 2020, foi de recordes em prisões e apreensão de drogas ilícitas em Alegrete. A frente do comando do 2°RPMon, o Capitão Jean Quatrin, recebeu a reportagem em seu gabinete.

A conversa para avaliar o ano de 2020, abordou o trabalho da polícia militar na 3ª Capital Farroupilha. O comandante do 2º Regimento de Polícia Montada (2º RPMon), avaliou o trabalho como excelente neste ano de pandemia do novo coronavírus. Em todos os locais do município, a Brigada Militar está presente para servir e proteger.

Criminalidade

Numa análise criteriosa, alguns tipos de crimes diminuíram e outros tiveram aumento. Mas em sua maioria tiveram uma estabilização e outros redução nos números.

Os homicídios aumentaram, já são 13 neste ano, contra cinco ocorridos em 2019. Em contrapartida, houve uma redução de 30% nos crimes de abigeatos em relação ao ano passado. O furto arrombamento cresceu 8% com o início da pandemia. Este tipo de crime é recorrente em Alegrete, e por vezes, a BM prendeu um mesmo indivíduo por duas vezes em menos de 24 horas. Sem a presença da vítima do furto, o preso é levado até a DP, e liberado baseado na Lei.

Déficit

No comando desde abril de 2015, o Capitão Jean enfrenta falta de material humano. Mesmo com déficit, o trabalho foi realizado em várias frentes nos últimos seis anos. Com a frota de veículos, o trabalho ostensivo e patrulhamento é de 24 horas, sem feriados e domingo, esse foi um dos fatores que possibilitaram a eficácia da ação policial no município.

Apreensões

Os números foram atualizados em 1º de dezembro de 2020, e trouxeram dados expressivos. Neste ano a Brigada Militar em Alegrete bateu recordes em apreensões. Foram 40 quilos de drogas ilícitas apreendidas em Alegrete, recorde dos últimos 4 anos. Em 2018, foram tirados de circulação 38 kg, contra 33 do ano passado.

Prisões

Com um trabalho preventivo, repressivo e de informações, a BM recapturou 88 presos que estavam foragidos do sistema prisional.

Policiamento Ostensivo

Desde 2017, quando a Brigada combateu a disseminação dos “Bondes”, na cidade, a atuação da polícia nos bairros tem sido eficaz no combate ao crime. Já são 27 mil pessoas abordadas e 15 mil veículos fiscalizados neste ano de 2020.

Operação Papai Noel

A Operação Papai Noel se estende até o dia 31 de dezembro de 2020. Nesse período, os policiais atuam na prevenção de roubos, furtos, crimes e incidentes nas áreas comerciais da cidade de forma mais ostensiva. Viaturas mais presente nos locais onde há um incidência maior de delitos principalmente pela circulação de pessoas que tem um grande aumento nessa época do ano.

Pandemia

Para o capitão, o ano atípico acabou freando alguns delitos, e o combate da BM foi normal. Quatro policiais contraíram o vírus de forma assintomática e já retornaram ao trabalho preventivo. Dentro do regimento e no dia a dia, são cumpridos os protocolos sanitários. A BM tem dado apoio Guarda Municipal no trabalho de fiscalização da Covid-19.

Melhorias

Em 2020, a Brigada Militar reestruturou o quartel das Pedreiras. É lá que ocorrem os treinamentos, instruções e demais atividades dos policiais. O local foi reativado e abriga as demandas do quadro funcional do 2º RP Mon.