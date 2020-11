Com 352 casos ativos e aumento em internações na UTI Covid, Alegrete inicia mais uma semana na bandeira laranja

O Rio Grande do Sul está com sete regiões em bandeira vermelha nesta semana, dentro do modelo do Distanciamento Controlado. O mapa definitivo da 28ª rodada foi divulgado ontem (16), pelo governo do Estado e deixou as áreas de Novo Hamburgo, Santo Ângelo, Santa Rosa, Capão da Canoa, Canoas, Cruz Alta e Ijuí como risco alto para contágio para o novo coronavírus.

Situação crítica na ala Covid da Santa Casa, os oito leitos estão ocupados e sete pacientes estão entubados

Já Porto Alegre, Passo Fundo, Guaíba e Caxias do Sul tiveram os seus pedidos de reconsideração aceitos pelo Gabinete de Crise e ficam com a bandeira laranja nesta semana. Além destes, Bagé, Erechim, Santa Maria, Uruguaiana, Taquara, Palmeiras das Missões, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Pelotas também estão classificados como risco médio para a contaminação.

A cidade de Alegrete, incluída na Região 03, foi considerada na área de risco médio de contágio. Com isso, a 3ª Capital Farroupilha entra na 13ª semana consecutiva na bandeira laranja.

No Boletim Diário Covid-19, divulgado pelo único hospital do município na noite de segunda-feira (16), a UTI adulto estava com somente um leito sem paciente, dos oito disponibilizados na Santa Casa de Caridade. Na atualização desta manhã pela secretaria de saúde do RS, dos 78 leitos em 9 hospitais da Região 03, 63 deles estavam ocupados, registrando 80.8% da lotação em Unidade de Tratamento Intensivo para Covid-19.

Na UTI Covid, a situação apontava oito leitos ocupados dos 10 disponíveis pelo Estado. Sete pacientes estão com coronavírus e um aguarda resultado do exame. No hospital de campanha, dos 30 leitos, oito pacientes estavam internados aguardando resultado do teste.

O Boletim emitido pelo município na noite de ontem (16), às 19hs, registrou 352 casos ativos da doença, com 346 pessoas em isolamento domiciliar, seis estão hospitalizados com casos confirmados e 51 aguardam resultados dos exames. A cidade já recuperou 1.007 casos da doença, dos 1.379 positivados.

Com essa definição, 25,8% da população gaúcha (2.928.206 pessoas) se encontra em regiões classificadas como de risco epidemiológico alto. No mapa preliminar, era 66,5% – 7.528.700 habitantes do Rio Grande do Sul.

O Gabinete de Crise decidiu que, a partir da 28ª rodada, as escolas só poderão fechar ou interromper as suas atividades presenciais quando a região ingressar na segunda semana consecutiva em bandeira vermelha. Ainda de acordo com a equipe técnica do governo estadual, quando a área retomar a classificação de laranja ou amarela, as aulas presenciais podem ser retomadas imediatamente naquela semana.

