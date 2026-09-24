Com 45% da obra concluída, Eduardo Leite vistoria revitalização do Oswaldo Aranha em Alegrete

Durante a visita, o governador percorreu diferentes espaços do complexo educacional e verificou as intervenções que estão sendo realizadas na instituição.

A visita contou com a presença do prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, da diretora do Instituto Oswaldo Aranha, Ana Leonor Rocha, além de servidores públicos, professores, colaboradores da empresa responsável pela execução dos trabalhos e integrantes da comunidade.

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Segundo informações repassadas pela empresa responsável pela obra, aproximadamente 45% dos serviços já foram concluídos. Entre as intervenções realizadas estão a substituição do telhado e a revitalização de salas de aula e outros espaços da instituição.

Atualmente, as equipes seguem trabalhando em diferentes frentes. Entre os serviços em andamento estão a revitalização das janelas, intervenções na área externa, a instalação de grades nos muros da instituição e a reforma de uma quadra externa.

O projeto contempla uma recuperação ampla da estrutura do Instituto Oswaldo Aranha, incluindo prédios e áreas que integram o complexo educacional. A obra envolve melhorias em estruturas como telhado, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, banheiros, pintura, muros, telas e acessos escolares. O investimento anunciado para a revitalização é de aproximadamente R$ 3 milhões.

Durante a passagem pela instituição, Eduardo Leite acompanhou de perto o andamento dos trabalhos e observou os espaços que já receberam intervenções e aqueles que ainda estão em processo de recuperação.

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O governador destacou o empenho das equipes envolvidas na execução da obra e ressaltou a importância da revitalização do prédio para a comunidade escolar. Segundo Leite, a recuperação da estrutura representa uma iniciativa importante para proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais e, consequentemente, para os estudantes, professores e demais profissionais que fazem parte do Oswaldo Aranha.

A instituição, fundada em 1929, atende atualmente mais de 500 estudantes e conta com um grande quadro de professores e funcionários. A obra representa uma das principais intervenções estruturais realizadas no local em sua história.

Conforme a estimativa apresentada pelos engenheiros responsáveis pelos trabalhos, a previsão é de que a revitalização seja concluída no início do próximo ano letivo. Até lá, as equipes devem continuar atuando simultaneamente nas áreas internas e externas do complexo.

Ao final da visita, Eduardo Leite se despediu dos presentes em razão de outro compromisso previsto em sua agenda. Antes de deixar o Instituto Oswaldo Aranha, desejou uma boa atividade aos professores, servidores e colaboradores da empresa que seguem empenhados na execução da obra.