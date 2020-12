Com 643 casos ativos da Covid-19, Alegrete está há cinco semanas na bandeira vermelha

Compartilhe















Devido aos altos índices de contágio e internações por Covid-19 no Estado, o Gabinete de Crise indeferiu, na última segunda-feira (21), os dois pedidos de reconsideração enviados pelas regiões de Cachoeira do Sul e Passo Fundo à classificação preliminar da 33ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado.

Assim, o mapa definitivo permanece com 20 das 21 regiões em bandeira vermelha. Nesta rodada, a única região Covid classificada em bandeira laranja (risco médio) foi Guaíba. O recurso requisitado pelo município de Cachoeirinha para regredir da bandeira vermelha também foi negado.

Comerciário, obstinado por arte, faz doação à Santa Casa

Na decisão, baseada nos indicadores do Distanciamento Controlado, ficou evidenciado que o Estado apresenta um aumento de pacientes internados em UTI por Covid-19 e de óbitos por Covid-19. Passo Fundo, por exemplo, tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 80%.

A cidade de Alegrete entrou hoje (22), em sua 5ª bandeira vermelha consecutiva. De acordo com último boletim divulgado pela secretaria de saúde, mais 28 casos positivos de Covid-19 surgiram nas últimas 24hs.

O município contabiliza 2.369 casos confirmados, com 1.695 recuperados, 643 ativos (636 em isolamento domiciliar e 7 hospitalizados positivos de Alegrete) e 31 óbitos. Dos 7 internados, 6 estão na UTI Covid e 01 no Hospital de Campanha. Já foram realizados 12.370 testes, sendo 9.790 negativos, 2.369 positivos e 211 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 697 pessoas.

O cenário atual do Estado é preocupante, pois apresenta a quarta maior taxa semanal de óbitos do país. A média móvel de óbitos por data de inclusão no RS acumula aumento de 23% em relação à semana passada, chegando ao patamar de 71,1 óbitos por dia, o maior desde o início da pandemia, e superando o total de 8 mil óbitos. Com essa elevação, o Estado está próximo de passar a taxa de mortalidade do Estado de Alagoas. Já nos leitos de UTI, houve elevação significativa no número de confirmados, passando de 928 para 966, entre os dias 19 e 20 de dezembro.

Acidente de trabalho deixa duas pessoas feridas em Alegrete

O sistema de cogestão regional, suspenso na primeira quinzena de dezembro, voltou a valer na terça-feira (15/12). Desde sábado, o Estado passou a ter 19 das 21 regiões Covid em cogestão, com a adesão de Bagé, que podem adotar protocolos próprios, elaborados pelas respectivas associações regionais. Apenas as regiões de Guaíba e Uruguaiana não aderiram à gestão compartilhada.

Excepcionalmente nas próximas duas semanas, o mapa preliminar do Distanciamento Controlado será divulgado no site do governo do Estado às 19h, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Nesta 33ª rodada, 478 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 10,9 milhões de habitantes, o que corresponde a 96,4% da população gaúcha (total de 11,3 milhões de habitantes).

Desses, 167 municípios (733,8 mil habitantes, 6,5% da população gaúcha) podem adotar protocolos de bandeira laranja porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Júlio Cesar Santos Fonte: coronavírus rs Foto: Eduardo Silveira