Com 8,53 metros acima do normal, Rio Ibirapuitã entra em estado de alerta e mobiliza Defesa Civil

Com 8.53 metros acima do seu nível o Ibirapuitã já deixa a Defesa Civil em constante movimentação de monitoramento das áreas de risco.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Uma força-tarefa auxilia o órgão para eventuais retiradas de pessoas das áreas de inundação. Em contato com o diretor Adão Roberto que coordena a Defesa Civil no município, ainda não há nenhuma família desalojada e nenhum pedido de ajuda. “Estamos visitando todas as áreas e monitorando essa situação de suba”, destacou o servidor.

“Hoje durante o dia vai ter uma suba considerável notei que a correnteza da água está calma é sinal de os rios que deságuam a baixo da cidade como Capivari e Inhanduí estão com muita vazão fazendo com que suba mais rápido por aqui”, explicou Ernesto Refatti, morador de uma granja próxima ao rio no bairro Vila Nova. Ele afirma que na propriedade já choveu 192mm desde o último sábado (24). A reportagem colheu alguns dados com leitores que informaram a precipitação em algumas localidades do interior do município. São 129mm no Caverá no Rincão do Camargo; no Taperão registrou 165 mm; Parové já deu 220mm; Jacarai 110; Durasnal já foi 150mm, no Caverá na VRS 806 tem 125mm; Catimbau já vai 170mm; no Rincão dos Camargo 169mm; 210mm nos Pinheiros e na São Manoel/Guassu Boi 220mm.