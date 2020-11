Com 863 casos recuperados e 308 ativos da Covid-19, Alegrete está com risco médio no Distanciamento Controlado

O Gabinete de Crise indeferiu, na segunda-feira (9), os dois pedidos de reconsideração enviados ao mapa preliminar da 27ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado. Sendo assim, o Rio Grande do Sul fica com três regiões em bandeira vermelha, 16 bandeiras laranjas e duas bandeiras amarelas.

Nestas terça-feira (10), iniciou a vigência da 27ª rodada, marcando seis meses do modelo de Distanciamento Controlado, que entrou em vigor dia 10 de maio. As bandeiras da 27ª semana são válidas até às 23h59min, de segunda-feira (16).

44 infectados ontem, e média diária acima de quando do inicio da pandemia, sinaliza um alerta grave em Alegrete

A cidade de Alegrete passou a cumprir, nesta terça, a 12ª semana consecutiva dos protocolos sanitários impostos pela bandeira laranja. Já são três meses na área de risco médio para o contágio de coronavírus. O município já testou 8.962 pessoas dos 73.028 habitantes, conforme estimativa deste ano divulgada pelo IBGE.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura na noite da última segunda-feira, havia 308 casos ativos da doença e 863 pessoas recuperadas. Em isolamento domiciliar estão 289 pessoas e 19 pacientes hospitalizadas. Segundo boletim emitido pela Santa Casa de Caridade, 5 estão na UTI Covid e os outros 14, no hospital de campanha. Alegrete já perdeu 19 vidas para a Covid-19.

Em bandeira laranja pela 12ª vez, a cidade está com 76 pessoas aguardando resultado e ontem (09), registrou 44 novos casos. Desde abril, já foram contabilizados 8.962 testes e 1.190 deram positivo.

As regiões em bandeira vermelha são Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. A região de Cruz Alta não contestou a classificação preliminar em risco epidemiológico alto. As regiões de Ijuí e Santo Ângelo entraram com pedidos de reconsideração, que foram indeferidos depois da análise do Gabinete de Crise.

Os recursos foram indeferidos devido à significativa piora em diversos indicadores da macrorregião Missioneira, mas igualmente nos números locais das regiões de Ijuí e Santo Ângelo. Ainda que a ocupação de leitos esteja relativamente baixa, se percebe um número crescente e mais elevado em relação a semanas anteriores, de acordo com o Comitê de Dados.

A região Covid de Santo Ângelo, na quinta-feira (5/11), tinha apenas dois leitos livres de UTI, oito na semana anterior, e viu aumentar de 12 para 17, de uma quinta-feira para outra, o total de pacientes com Covid-19 necessitando de tratamento intensivo. O número de internações em leitos clínicos de pacientes Covid-19 também aumentou.

Na região de Ijuí, os casos de internação em leitos clínicos aumentaram ao longo da semana – de 24 para 33. Houve, ainda, seis óbitos nos últimos sete dias.

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema compartilhado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo – Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Taquara.

