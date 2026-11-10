Com a chegada do calor, iniciam os cuidados mais intensos na prevenção à dengue

Equipes do setor de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria da Saúde de Alegrete continuam o trabalho de rotina na fiscalização de pátios e terrenos baldios no sentido de evitar qualquer tipo de água parada que possa contribuir para o depósito de larvas do mosquito que transmite a dengue, zika, febre amarela e chikungunya

Daniel Falcão, que coordena o setor, diz que está tudo sob controle, em Alegrete, e há meses não tem notificação sobre novos casos, porém entende que com a chegada do calor os cuidados de toda a comunidade devem ser redobrados, pois o mosquito gosta do calor, cita.

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Atualmente o setor de Vigilância Ambiental tem oito agentes que realizam este trabalho em Alegrete. A expectativa é de que contrate mais pessoas para se somar a esta atividade de prevenção tão necessária à saúde de toda a comunidade.