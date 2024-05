Com a chegada do frio, comidas típicas da época começam a tomar conta dos lares em Alegrete

Nesses últimos dias, Alegrete registrou sua primeira onda de frio e com a chegada da temperatura mais baixa, alguns pratos típicos da época começam a fazer parte do cotidiano dos alegretenses; mocotó, sopa, ensopado de mandioca, feijão mexido, dentre outros, que representam nossa gastronomia.

Historicamente, alguns alimentos, fazem parte da culinária gaúcha. Carreteiro, Feijão mexido, mocotó, pinhão, ensopado de mandioca, são alguns dos pratos mais corriqueiros dos dias mais gelado, todos eles, além de saborosos, no intuito de esquentar e elevar a temperatura do corpo.

Aurora Machado, é moradora do bairro Vera Cruz e destacou à reportagem do PAT que adora comer um ensopado de mandioca com osso buco. “Nos dias frios eu gosto de me alimentar com comida de caldo, feijão, sopa e principalmente, o “velho ensopadinho”, é muito bom, disse a alegretense.

Pedro dos Santos é morador do bairro Progresso e fez questão de destacar que ama comer mocotó no inverno.” Eu trabalho na lida da campanha, então esses alimentos quentes são os melhores, um mocotó, com um “cacetinho e uma pimenta”, sem palavras, que período bom esse de frio”, destacou o trabalhador.

Nos supermercados e açougues, a procura por produtos como, kit mocotó, mondongo, mandioca e verduras, cresce substancialmente. Um gestor de supermercados de Alegrete, explicou que a demanda aumenta pois o consumo nas residências também cresce,” nesse período de frio e inverno o setor de alimentação cresce, pois os consumidores tendem a ficar mais em casa e como consequência a demanda aumenta”, salientou.

Fotos: reprodução