Com a chegada do frio Promoção Social solicita doações de agasalhos

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social mantém um banco de vestuários e calçados permanentes.

Agora com a chegada do frio mais intenso, diz a Secretária Iara Caferatti temos que fortalecer as doações de roupas mais quentes e cobertas, porque sempre tem alguém precisando.

Ela lembra que é importante fazer doações de roupas e calçados de homens, porque eles também precisam se agasalhar e para o sexo masculino não tem muita doação, lembra a Secretária.

Quem precisar de agasalhos deve ir até o local na Avenida Tiaraju, no Centro de Convivência de Vínculos, ao lado da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

A previsão é de bastante frio para os próximos dias na Região.