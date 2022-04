Com a enchente há muitos animais nas ruas e cavalos ilhados no bairro Airton Senna

O número de desabrigados já é expressivo, no Município, em razão de mais uma enchente.

Centenas de pessoas tiveram que deixar seus lares e estão em casa de familiares, abrigos, barracas, volantes entre outros. Porém, muito mais que o abrigo a essas famílias, o drama também se evidenciou em relação aos animais.

São incontáveis os cães, gatos e cavalos que estão em situação de vulnerabilidade. Na noite de ontem(28), o PAT recebeu alguns pedidos de ajuda.

Entre as campanhas, a ONG OPAA é um dos órgãos que está destacando a necessidade de ração e abrigo para os animais. Uma outra situação que é desesperadora são os cavalos que estão na Ilha do “Milanos”, no bairro Airton Senna. Em 2015, em uma das mais avassaladoras enchentes que Alegrete enfrentou, uma força tarefa com voluntários, Bombeiros e Exército Brasileiro, foi responsável pelo resgate dos animais.

Desta vez, conforme um dos responsáveis, cerca de 30 animais estão no local. Fabiano Antunes informou que foi duas vezes no endereço, entretanto, já não foi possível a retirada dos cavalos.

Em contato com o Corpo de Bombeiros, foi informado que nesta manhã (29), a partir das 8h, será realizado um trabalho, em conjunto com Exército Brasileiro, para salvar os animais ilhados.

Em relação aos cães e gatos, quem puder colaborar com ração, entre outras necessidades, pode entrar em contato com a assistência social, ONG OPAA ou ir nos locais que estão servindo de abrigo para as famílias como o ginásio do IEEOA e as barracas, pois os animais ficam nas imediações em razão dos proprietários.